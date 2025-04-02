Отчисление 350 студентов в Актобе оказалось незаконным — Миннауки

Вчера 350 студентов узнали об их отчислении с учебы и поинтересовались причиной. Сегодня в регион прибыла заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК Акерке Абылайхан. Через четыре часа появились предварительные результаты проверки.
— Это частный университет. Но он подчиняется законам государства. Во-первых, приказ об отчислении вышел 18 марта 2025 года. В соответствии с приказом Министерства, если студент отчисляется с учебы, должен измениться его статус на платформе высшего образования. Он не изменился. Во-вторых, изданный приказ был только на русском языке. Согласно требованию закона, документ должен быть на казахском языке. К документам университета много правовых вопросов. В договоре написано, что в случае «пропуска 40 часов занятий», а во внутренних правилах университета написано «60 часов». В настоящее время правовой статус всех студентов сохранен. Они не будут отчислены, — сказала Акерке Абылайхан.
По ее словам, все студенты в этом году смогут завершить сессию. Приказ ректора об отчислении незаконный.
— Мы разберемся, почему студенты не ходили на занятия. Студент должен в обязательном порядке посещать занятия. В настоящее время есть объяснительные от более 100 студентов. Указываются разные причины. Они говорят, что будут посещать занятия. Они могут также завершить сессию и перевестись в другой университет, — сказала Акерке Абылайхан.
Ранее сообщалось об отчислении 350 студентов в Казахско-Русском международном университете.
Напомним, в мае 2022 года Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства науки и высшего образования РК установил, что вуз не соблюдает требования законодательства в сфере образования. В том числе, вузом не соблюдались требования по учебной нагрузке студентов и проведению итоговой аттестации обучающихся.