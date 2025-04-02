Отчисление 350 студентов в Актобе оказалось незаконным — Миннауки

— Это частный университет. Но он подчиняется законам государства. Во-первых, приказ об отчислении вышел 18 марта 2025 года. В соответствии с приказом Министерства, если студент отчисляется с учебы, должен измениться его статус на платформе высшего образования. Он не изменился. Во-вторых, изданный приказ был только на русском языке. Согласно требованию закона, документ должен быть на казахском языке. К документам университета много правовых вопросов. В договоре написано, что в случае «пропуска 40 часов занятий», а во внутренних правилах университета написано «60 часов». В настоящее время правовой статус всех студентов сохранен. Они не будут отчислены, — сказала Акерке Абылайхан.