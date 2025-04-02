Как немецкие пенсионеры дешево живут в Калининградской области: «Мы короли деревни»

Кроме того, пенсионеры отмечают тот факт, что в России они спокойно могут что-либо посадить на своем огороде и сходить на рыбалку. Некоторые пенсионеры решают жить на две страны. Зимуют они в Калининградской области, а весной возвращаются в Германию.