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Как немецкие пенсионеры дешево живут в Калининградской области: «Мы короли деревни»

КАЛНИНГРАД, 2 апреля, ФедералПресс. Пенсионеры из Германии приезжают в Калининградскую область, чтобы экономить. Бизнесмен Олег Бармин в своем телеграм-канале объяснил, что дешевая жизнь стала возможной из-за разницы валют.

Источник: РИА "Новости"

«Мы короли деревни», — цитирует предприниматель слова пенсионеров.

Предприниматель подчеркнул, что в Германии двух пенсий едва хватает, чтобы жить. Однако, если сдать недвижимость и переехать в Калининградскую область денег хватит на все, уточняют пожилые граждане.

Кроме того, пенсионеры отмечают тот факт, что в России они спокойно могут что-либо посадить на своем огороде и сходить на рыбалку. Некоторые пенсионеры решают жить на две страны. Зимуют они в Калининградской области, а весной возвращаются в Германию.