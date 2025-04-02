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Биолог объяснила, можно ли отупеть от сахара

Биолог Лялина: от сахара портиться фигура и разрушается мозг.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Шокирующую правду о вреде сахара раскрыла исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения. В беседе с NEWS.ru Ирина Лялина объяснила, что сладкое не просто портит фигуру — оно буквально разрушает наш мозг. Хотя глюкоза действительно даёт кратковременный заряд энергии, её избыток приводит к катастрофическим последствиям. Клетки мозга повреждаются, ухудшается память и концентрация, а риск развития деменции возрастает в разы.

— Повышается риск деменции и других нейродегенеративных заболеваний. Множество научных исследований подтверждают связь между избытком сахара и ухудшением когнитивных функций, — объяснила Лялина.

Особенно опасен рафинированный сахар, который к тому же уничтожает защитные омега-3 кислоты. Эксперт настоятельно рекомендует пересмотреть свой рацион. Лучшими друзьями мозга станут жирная рыба и тёмный шоколад с минимальным содержанием сахара.