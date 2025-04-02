Биолог объяснила, можно ли отупеть от сахара

Шокирующую правду о вреде сахара раскрыла исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения. В беседе с NEWS.ru Ирина Лялина объяснила, что сладкое не просто портит фигуру — оно буквально разрушает наш мозг. Хотя глюкоза действительно даёт кратковременный заряд энергии, её избыток приводит к катастрофическим последствиям. Клетки мозга повреждаются, ухудшается память и концентрация, а риск развития деменции возрастает в разы.