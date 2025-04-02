Выявлено стремительное таяние ледников архипелага Шпицберген

Арктический архипелаг Шпицберген, который норвежцы называют Свальбардом, расположен между 76-й и 80-й параллелями. Он был передан под суверенитет Норвегии после Первой мировой войны в соответствии с договором о Шпицбергене, участниками которого являются более 40 стран. Экономическое присутствие на Шпицбергене, где постоянно проживают около 2,6 тыс. человек, сейчас активно поддерживают лишь Норвегия и РФ. Норвежский поселок Лонгйир и российский Баренцбург, расположенные на Западном Шпицбергене — самом большом из островов архипелага, являются его крупнейшими населенными пунктами.