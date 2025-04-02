Выявлено стремительное таяние ледников архипелага Шпицберген

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) выявили стремительное таяние ледников архипелага Шпицберген. Как сообщила пресс-служба ААНИИ, подобные процессы происходили около 4 тыс. лет назад и могут иметь серьезные климатические последствия для всей планеты.
«Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института выяснили, что за последние пять лет ледники юго-западной части архипелага ежегодно теряют слой льда почти в 2,5 м. Шпицберген находится в эпицентре климатических изменений: подобное сокращение ледников последний раз происходило около 4 тыс. лет назад, во времена пирамиды Хеопса и последних мамонтов», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что таяние ледников напрямую влияет на экосистемы Арктики — изменяется объем пресноводного стока, режим рек, динамика мерзлоты и состав акватории заливов. Причем, согласно современным исследованиям, сокращается не только объем и площадь ледников, но и изменяется их гидротермическая структура, особенности пульсации и движения.
«Темпы таяния ледников очень высокие. При сохранении текущей динамики потери массы, наш реперный ледник Альдегонда в окрестностях поселка Баренцбург, имеющий среднюю толщину около 80 м, может полностью исчезнуть через 30 лет. Буквально на наших глазах», — приводит пресс-служба слова научного сотрудника ААНИИ Антона Терехова.
Арктический архипелаг Шпицберген, который норвежцы называют Свальбардом, расположен между 76-й и 80-й параллелями. Он был передан под суверенитет Норвегии после Первой мировой войны в соответствии с договором о Шпицбергене, участниками которого являются более 40 стран. Экономическое присутствие на Шпицбергене, где постоянно проживают около 2,6 тыс. человек, сейчас активно поддерживают лишь Норвегия и РФ. Норвежский поселок Лонгйир и российский Баренцбург, расположенные на Западном Шпицбергене — самом большом из островов архипелага, являются его крупнейшими населенными пунктами.
ААНИИ — ведущий мировой научный центр по исследованию полярных областей Земли. Он проводит весь цикл работ в высоких широтах в интересах РФ и коммерческих компаний. Научные подразделения института занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями климата, процессов в атмосфере, ближнем космосе, морской среде и ледяном покрове. ААНИИ является государственным оператором по организации и осуществлению деятельности в Арктике.