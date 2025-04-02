1 мая 2025: выходной или рабочий день в России

Праздник Весны и Труда в современной России отмечают не так широко, как в СССР. День солидарности всех рабочих утратил свой изначальный политический характер, и сегодня многие воспринимают 1 мая как дату, открывающую дачный сезон. В 2025 году остается актуальным вопрос, каким будет этот день — выходным или рабочим.
Производственный календарь на 2025 год
Подробнее о выходных в мае расскажет производственный календарь.
Отдохнуть в мае 2025 года можно будет 13 дней. Что касается труда, то россиян ожидают 18 рабочих будней. Сокращенных предпраздничных смен в мае при этом не будет.
В честь Праздника Весны и Труда и Дня Победы работающих по пятидневке граждан ожидают две длинные череды выходных: с 1 по 4 мая и с 8 по 10 число. В сумме это подарит россиянам восемь дней отдыха — дважды по четыре дня подряд.
Что касается общего числа выходных, то в 2025 году их число составило 118. Укороченные на час смены ждут россиян 30 апреля, 11 июня и 1 ноября. Рабочих дней будет 247.
1 мая 2025: выходной день или нет
Четверг, 1 мая, будет в 2025 году выходным днем. Сразу после него проследуют еще три дня отдыха. Таким образом, рабочая неделя окажется очень короткой — с понедельника по среду.
Четыре выходных подряд — отличный повод провести время с семьей или на природе. Тем более, что предварительные прогнозы погоды обещают в мае +15 °C в центральной части России.
Как отдыхаем на День Труда 2025: официальное постановление правительства
День Труда — официальный праздничный день. В соответствии с постановлением Правительства РФ № 1335, выходной переносится с субботы, 4 января, на пятницу, 2 мая, что дает гражданам дополнительный день отдыха.
Следующие два дня — суббота, 3 мая, и воскресенье, 4 мая, — остаются стандартными выходными. Таким образом, в период с 28 апреля по 4 мая россиянам будут доступны четыре дня отдыха. Как их провести и какой вид досуга выбрать — решает каждый сам для себя.
Существует множество способов справиться с накопившимся на работе напряжением, но поездка на шашлыки считается классическим способом отдохнуть в мае. В то же время врачи и диетологи рекомендуют совместить приготовление мяса на огне с прогулками на свежем воздухе и умеренной физической активностью. Не стоит налегать и на алкоголь.
При этом об изначальном значении 1 мая сегодня вспоминают все реже. Первая первомайская демонстрация состоялась в 1886 году, когда рабочие города Чикаго вышли с требованием установить восьмичасовой рабочий день. Демонстрацию жестоко подавила полиция, и спустя три года в память о трагических событиях Парижский конгресс II Интернационала провозгласил 1 мая Днем международной солидарности трудящихся.
Официальный статус праздник получил только в 1918 году после революции: тогда он получил название «День Интернационала». В период с 1928 по 2001 год его отмечали два дня — 1 и 2 мая, что и породило традицию дополнительных майских выходных.
В советский период 1 мая сопровождался масштабными демонстрациями и парадами, символизировавшими единство рабочего класса и солидарность трудящихся. Последняя официальная первомайская демонстрация государственного уровня прошла в 1990 году.
В современной России празднование организуют профсоюзы и левые политические движения, а сам день все чаще связывают с идеями дружбы и единения.
Другие праздничные и выходные дни в мае 2025 года
В мае 2025 года россиян ждет еще один важный праздник — День Победы. Напомним, что 23 февраля ранее выпало на воскресенье, так что вся страна лишилась дополнительного дня отдыха. Чтобы исправить несправедливость, постановлением Правительства РФ № 1335 выходной перенесли на 8 мая, четверг.
В честь Дня Победы ожидаются четырехдневные выходные с 8 по 10 число — по аналогии с первомайскими мини-каникулами. В то же время сразу две рабочие недели подряд станут трехдневными, и это стоит учитывать на работе при составлении плана или графика отпусков.
Последние длинные выходные для россиян в 2025 году выпадают на июнь. В среду, 11 июня, сотрудники смогут уйти с работы немного раньше из-за сокращенной предпраздничной смены. Затем наступит День России — его страна празднует вот уже порядка 30 лет 12 июня. После него наступает выходной в пятницу, 13 июня, который перенесли с субботы, 8 марта. Далее идут обычные выходные — суббота, 14 июня, и воскресенье, 15 июня.
Список источников
1. Производственный календарь на 2025 год. Официальный сайт Правительства РФ.
2. Постановление № 1335 «О переносе выходных дней в 2025 году». Официальный сайт Правительства РФ. 2024.