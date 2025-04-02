1 мая 2025: выходной или рабочий день в России

Праздник Весны и Труда в современной России отмечают не так широко, как в СССР. День солидарности всех рабочих утратил свой изначальный политический характер, и сегодня многие воспринимают 1 мая как дату, открывающую дачный сезон. В 2025 году остается актуальным вопрос, каким будет этот день — выходным или рабочим.