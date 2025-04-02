30 апреля 2025: выходной или рабочий день в России

Праздник Весны и Труда отмечают в России 1 мая. Этот день имеет богатую историю, и изначально он был связан с международным рабочим движением. Знакомую всем современным россиянам форму Первомай приобрел только в 1992 году, уже после распада СССР. В материале отвечаем на вопрос, будут ли граждане РФ отдыхать 30 апреля 2025 года, или же этот день окажется рабочим.
Производственный календарь на 2025 год
В 2025 году будет 247 рабочих и 118 выходных дней, 14 из которых — государственные праздники. Подробнее ознакомиться с планом можно на производственном календаре.
Стоит также отметить, что россиян ждут еще три сокращенных дня: 30 апреля; 11 июня и 1 ноября. Напомним, что рабочая смена сокращается на час, если за ней следует нерабочий праздничный день. Но если после рабочего дня идет присоединенный к празднику выходной, то рабочий день не сокращается.
30 апреля в 2025 году: выходной день или нет
В этот день граждане России будут работать, но в сокращенном режиме, так как следующий день — Праздник Весны и Труда.
Как отдыхаем на День Труда в 2025 году: официальное постановление правительства
Первомай в 2025 году будут отмечать несколько дней. Начнется долгий отдых в четверг, 1 мая — этот день традиционно будет официальным выходным. В следующую за ним пятницу работники также получат дополнительный отдых: в постановлении правительства указано, что выходной на 2 мая перенесли с 4 января.
Другие праздничные и выходные дни в апреле 2025 года
Всего в апреле 30 дней, 22 из которых будут рабочими, а 8 — выходными. Причем государственных праздников в этом месяце нет, и только 30 числа люди будут работать в сокращенном режиме.
Стоит также упомянуть, что норм рабочего времени в апреле 2025 года при 40-часовой неделе будет равна 175 часов; при 36-часовой неделе — 157,4 часа, а при 24-часовой неделе — 104,6 часа.
Список источников
1. Постановление Правительства РФ от 04.10.2024 N 1335 «О переносе выходных дней в 2025 году».