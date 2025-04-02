30 апреля 2025: выходной или рабочий день в России

Праздник Весны и Труда отмечают в России 1 мая. Этот день имеет богатую историю, и изначально он был связан с международным рабочим движением. Знакомую всем современным россиянам форму Первомай приобрел только в 1992 году, уже после распада СССР. В материале отвечаем на вопрос, будут ли граждане РФ отдыхать 30 апреля 2025 года, или же этот день окажется рабочим.