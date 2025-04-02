Названы самые комфортные города России

В сообщении отмечается, что среди городов с населением от 250 тысяч до 1 миллиона человек комфортными признаны все 62 города. Высокий результат прироста качества городской среды показали Симферополь, Тула и Рязань. Среди городов с населением от 100 тысяч до 250 тысяч человек благоприятными стали 86 из 92.