Названы самые комфортные города России

МОСКВА, 2 апр — РИА Недвижимость. В России оценили качество среды в 1116 городах, среди крупнейших по этому показателю лидируют Москва, Санкт-Петербург и Казань, говорится в сообщении Минстроя РФ.
«Подведены итоги индекса качества городской среды для 1116 городов за 2024 год. По итогам прошлого года все крупнейшие города признаны благоприятными. Впервые Омск и Волгоград превысили показатель в 181 балл (значение индекса городов с благоприятной средой — ред.). Неизменными лидерами на пьедестале остались Москва и Санкт-Петербург, а на третье место поднялась Казань», — указывается в нем.
В сообщении отмечается, что среди городов с населением от 250 тысяч до 1 миллиона человек комфортными признаны все 62 города. Высокий результат прироста качества городской среды показали Симферополь, Тула и Рязань. Среди городов с населением от 100 тысяч до 250 тысяч человек благоприятными стали 86 из 92.
Как подчеркивается в презентации на сайте Минстроя, доля городов с благоприятной средой выросла на 14,4% процентных пункта, составив 82,4% по результатам 2024 года. Их количество выросло на 21% — до 920. А среднее значение индекса качества городской среды по России достигло 220 баллов против 200 годом ранее.
Индекс качества городской среды рассчитывается Минстроем ежегодно. Города оцениваются по 36 индикаторам, среди которых благоустройство, состояние общественного транспорта, безопасность дорог, качество общественных пространств. Максимальная возможная оценка — 360 баллов. Города, набравшие более 181 балла, получили статус благоприятных для проживания.