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Летние веранды ресторанов Нижнего Новгорода заработают в середине апреля

Как сообщил ИА «НТА-Приволжье» глава представительства федерации рестораторов и отельеров в Нижнем Новгороде Александр Котюсов, в заведениях города уже идет монтаж летних веранд.

Источник: РИА "Новости"

Процесс полностью запущен на объектах основных туристических улиц Рождественская и Большая Покровская.

«В связи с теплой погодой, думаю, что откроемся раньше. Традиционно сезон работы летних веранд начинается в конце апреля. В этом году, скорее всего, в середине месяца — на две недели раньше», — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что четыре нижегородских ресторана вошли в топ-10 премии WHERETOEAT Center.

Таковыми стали заведения «Кусто», «Red Wall», «Yale» и «19».

Напомним, что Нижегородская область в четвертый раз стала победителем Национальной премии в области этикета.