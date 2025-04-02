Летние веранды ресторанов Нижнего Новгорода заработают в середине апреля

Процесс полностью запущен на объектах основных туристических улиц Рождественская и Большая Покровская.
«В связи с теплой погодой, думаю, что откроемся раньше. Традиционно сезон работы летних веранд начинается в конце апреля. В этом году, скорее всего, в середине месяца — на две недели раньше», — отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что четыре нижегородских ресторана вошли в топ-10 премии WHERETOEAT Center.
Таковыми стали заведения «Кусто», «Red Wall», «Yale» и «19».
Напомним, что Нижегородская область в четвертый раз стала победителем Национальной премии в области этикета.