Не лень и усталость: почему пропадает мотивация и как ее вернуть

Пропавшая мотивация — это не просто лень и усталость. Как рассказала «Известиям» бизнес-психолог, кризисный консультант Юлия Добрынина, это знак того, что в жизни или на работе что-то пошло не так. Вместо того чтобы заставлять себя двигаться дальше, важно замедлиться и понять, что происходит.
Причины потери мотивации
Мотивация может исчезнуть из-за нескольких факторов. Так, например, если человек двигался к целям, которые поставили ему другие люди, то, по словам специалиста, это не проблема, а освобождение.
Также причинами потери мотивации могут быть:
- переутомление;
- размытость целей;
- рутина;
- несоответствие желаний и реальных действий.
«Вы слишком долго работали на пределе своих возможностей. Ваш мозг и тело просто устали, и теперь они требуют отдыха», — объясняет Добрынина. Также эксперт добавляет, что рутина убивает любую мотивацию. Если один день похож на остальные, человека перестают интересовать какие-либо вещи и задачи.
Как вернуть мотивацию
По словам Добрыниной, во время отсутствия энтузиазма важно понять, что двигаться дальше невозможно. Это не слабость, а нормальная реакция организма на перегрузку. В таком случае важно не просто отдохнуть, а качественно восстановиться. В этом помогут полноценный сон, прогулки на природе и тишина. Также, так как одна из причин потери мотивации — рутина, нужно разнообразить жизнь: изменить привычный распорядок дня, пробовать новое, освоить незнакомые навыки.
По словам Добрыниной, пропажа энтузиазма — это возможность остановиться, пересмотреть цели, понять, что на самом деле хочется получить от этой жизни и к чему надо стремиться. «Не бойтесь задавать себе неудобные вопросы. Не бойтесь менять направление. И самое главное — не ждите, пока мотивация вернется. Начните действовать уже сейчас», — подытожила Добрынина.
Иногда снижение мотивации приводит к выгоранию. Несмотря на страх перед этим состоянием, из него можно извлечь пользу. Специалисты рассказали, как это сделать.