Не лень и усталость: почему пропадает мотивация и как ее вернуть

По словам Добрыниной, во время отсутствия энтузиазма важно понять, что двигаться дальше невозможно. Это не слабость, а нормальная реакция организма на перегрузку. В таком случае важно не просто отдохнуть, а качественно восстановиться. В этом помогут полноценный сон, прогулки на природе и тишина. Также, так как одна из причин потери мотивации — рутина, нужно разнообразить жизнь: изменить привычный распорядок дня, пробовать новое, освоить незнакомые навыки.