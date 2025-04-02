Ростовские власти решили бороться с «визуальным шумом» с помощью газона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр — РИА Новости. Ростовские власти в порядке эксперимента стали применять искусственный газон для борьбы с «визуальным шумом» — несанкционированным размещением листовок и рекламных объявлений на опорах уличного освещения, сообщил РИА Новости представитель администрации Ростова-на-Дону.
Ранее в местных соцсетях появилась информация, что на Соборной площади — в центре Ростова-на-Дону — якобы по распоряжению властей столбы начали обматывать искусственным газоном для борьбы с расклейщиками объявлений. В администрации города подтвердили РИА Новости, что власти опробуют новые способы борьбы с несанкционированным размещением рекламных объявлений.
«Инициатива разработана специалистами администрации Ленинского района в рамках поиска решений по борьбе с несанкционированным размещением листовок и рекламных объявлений на столбах, с так называемым “визуальным шумом”. Это связано с поручением главы города Ростова-на-Дону Александра Скрябина по поиску альтернативных решений данной проблемы», — рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы горадминистрации Мария Петрова.
По ее словам, применение искусственного газона осуществляется пока что в рамках эксперимента, его масштабирование возможно только после одобрения жителей, а сама установка газона осуществлена за счет внебюджетных средств. В дальнейшем, если такая мера по защите электроопор от несанкционированных объявлений получит одобрение ростовчан, то проект будет продолжен, также за внебюджетные средства, отметила Петрова.
В феврале Скрябин сообщал о начале борьбы с несанкционированными рекламными объявлениями. По его словам, хаотичное размещение листовок и большое количество стихийных рекламных объявлений создает неопрятный внешний вид города. При этом ранее используемые властями способы борьбы с этой проблемой не были эффективны. В связи с этим, по словам главы Ростова-на-Дону, «ответственным подразделениям» было поручено проработать альтернативное решение и применить положительный опыт других муниципалитетов страны.