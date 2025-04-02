Ростовские власти решили бороться с «визуальным шумом» с помощью газона

По ее словам, применение искусственного газона осуществляется пока что в рамках эксперимента, его масштабирование возможно только после одобрения жителей, а сама установка газона осуществлена за счет внебюджетных средств. В дальнейшем, если такая мера по защите электроопор от несанкционированных объявлений получит одобрение ростовчан, то проект будет продолжен, также за внебюджетные средства, отметила Петрова.