Верим Вэлу: почему Килмер был живой легендой

У каждого есть свой идеальный образ, воплощенный Вэлом Килмером. Но главный для него самого и, пожалуй, тот, что останется в истории кино, — это Джим Моррисон, которого Вэл сыграл в фильме «The Doors» Оливера Стоуна (у которого это, пожалуй, тоже лучшая картина в карьере). Чтобы превратиться в Моррисона, Килмер взял на подготовку год. Одевался как Моррисон, гулял в местах, где жил главный шаман в истории рок-музыки, бесконечно слушал его пластинки. Отрепетировал 50 песен из репертуара группы, хотя в фильм потом вошло только 15, зато спел он их так, что сами члены группы не могли отличить его голос от Моррисона. Он неделями проводил время с продюсером группы Полом Ротшильдом, заставляя его вспоминать каждую деталь о Моррисоне, группе, эпохе. Ничего удивительного, что потом Килмеру пришлось долго ходить к психотерапевту, чтобы тот «вытащил» из него Джима Моррисона. Потому что Килмер перевоплотился в самом прямом смысле слова.