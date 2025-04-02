Прокуратура нашла нарушения в работе петербургской госжилинспекции

В ходе проверки также особое внимание было обращено на жалобы граждан о неучастии их в голосованиях на общих собраниях собственников. Проверка показала, что госжилинспекцией не во всех случаях давалась оценка обеспечению кворума на таких собраниях, а также несвоевременно направлялись материалы в органы внутренних дел, в связи с чем к управлению многоквартирными домами допускались недобросовестные управляющие компании.