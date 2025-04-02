Прокуратура нашла нарушения в работе петербургской госжилинспекции

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Прокуратура нашла нарушения в работе государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга, 16 сотрудников лишены премий, в отношении восьми инспекторов продолжаются служебные проверки, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Как отмечает ведомство, жилищные инспекторы не вникали в проблемы горожан и не инициировали соответствующие проверки, а по тем обращениям, в рамках которых выявлялись нарушения законов, своевременно не контролировали исполнение выданных предписаний.
«По результатам рассмотрения представления прокуратуры города работа на данных участках деятельности скорректирована, 16 должностных лиц инспекции лишены премий, в отношении восьми инспекторов продолжаются служебные проверки», — говорится в сообщении.
В ходе проверки также особое внимание было обращено на жалобы граждан о неучастии их в голосованиях на общих собраниях собственников. Проверка показала, что госжилинспекцией не во всех случаях давалась оценка обеспечению кворума на таких собраниях, а также несвоевременно направлялись материалы в органы внутренних дел, в связи с чем к управлению многоквартирными домами допускались недобросовестные управляющие компании.
«По материалам прокурорских проверок инспекцией приняты решения об исключении таких управляющих компаний из реестра лицензий», — добавили в прокуратуре.