В Ростовской области сняли карантин по гриппу и ОРВИ

В Ростовской области сняли введённый два месяца назад карантин по гриппу и ОРВИ. Об этом говорится в постановлении, которое подписал главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.
Напомним, карантин ввели в больницах донского региона 4 февраля из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ. Когда же количество заболевших стало значительно меньше, то его отменили.
За последнюю неделю марта, как свидетельствуют данные регионального Роспотребнадзора, уровень заболеваемости снизился на 21,9% и оказался на 38,4% ниже эпидемиологического порога.