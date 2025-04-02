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В Ростовской области сняли карантин по гриппу и ОРВИ

Ограничения в медицинских организациях и социальных учреждениях были отменены из-за снижения заболеваемости населения.

Источник: Freepik

В Ростовской области сняли введённый два месяца назад карантин по гриппу и ОРВИ. Об этом говорится в постановлении, которое подписал главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

Напомним, карантин ввели в больницах донского региона 4 февраля из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ. Когда же количество заболевших стало значительно меньше, то его отменили.

За последнюю неделю марта, как свидетельствуют данные регионального Роспотребнадзора, уровень заболеваемости снизился на 21,9% и оказался на 38,4% ниже эпидемиологического порога.