Раскрыта уникальная структура выбросов далекой галактики, излучающей нейтрино

Как отмечают астрофизики, астрономы со всего мира уже почти 10 лет активно изучают галактику TXS 0506+056, расположенную в созвездии Ориона на расстоянии в 5,7 млрд световых лет от Земли. В ее центре находится так называемый блазар — сверхмассивная черная дыра, хорошо заметная для наблюдателей на нашей планете за счет того, что ее выбросы, так называемые джеты, направлены в сторону Солнечной системы.