Раскрыта уникальная структура выбросов далекой галактики, излучающей нейтрино

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российские и зарубежные астрофизики выяснили, что выбросы сверхмассивной черной дыры в центре галактики TXS 0506+056, одного из немногих известных источников внегалактических нейтрино, имеют уникальную структуру, которая, предположительно, связана с наличием сильной гравитационной линзы в ее окрестностях. Об этом сообщил Центр научной коммуникации МФТИ.
«По-видимому уникальная форма выбросов этого объекта связана с его нейтринной активностью. Наши результаты указывают на то, что основной причиной может быть сильное гравитационное линзирование выброса. Дальнейшие наблюдения позволят разобраться, так ли это, и уточнить природу формирования нейтрино сверхвысоких энергий, приходящих к нам от этого объекта», — пояснил старший научный сотрудник МФТИ Илья Пащенко, чьи слова приводит Центр научной коммуникации вуза.
Как отмечают астрофизики, астрономы со всего мира уже почти 10 лет активно изучают галактику TXS 0506+056, расположенную в созвездии Ориона на расстоянии в 5,7 млрд световых лет от Земли. В ее центре находится так называемый блазар — сверхмассивная черная дыра, хорошо заметная для наблюдателей на нашей планете за счет того, что ее выбросы, так называемые джеты, направлены в сторону Солнечной системы.
Интерес ученых к объекту связан с тем, что в 2017 году астрофизики обнаружили при помощи антарктического нейтронной обсерватории IceCube, что галактика излучает нейтрино сверхвысоких энергий, чье происхождение и механизмы формирования пока являются загадкой для науки. Впоследствии замеры с IceCube были подтверждены на российском нейтринном детекторе Baikal-GVD, что привлекло еще больше внимания к TXS 0506+056.
Уникальный выброс черной дыры.
Астрофизики заинтересовались, как поменялась форма джета блазара в последние 20 лет. Для получения подобных сведений ученые проанализировали снимки и данные, полученные при помощи радиотелескопа VLBA, а также орбитальной обсерватории «Ферми» и ряда наземных оптических телескопов. Оказалось, что форма выбросов TXS 0506+056 была не похожей на любые другие джеты, и при этом он необычным образом меняется с течением времени.
В частности, ученые обнаружили, что в 2010 году он напоминал пересечение двух джетов, но к 2016 году его компоненты начали упорядочиваться в кольцеобразную структуру. Появление этой структуры совпадает с сильной радиовспышкой, что может свидетельствовать о взаимодействии струи выброса с окружающим TXS 0506+056 веществом или о гравитационном линзировании джета, его искривлении под действием притяжения другого массивного объекта, роль которого обычно играют галактики.
Как отмечают исследователи, им не удалось обнаружить подобных галактик на пути от TXS 0506+056 к Млечному Пути, из-за чего они предполагают, что данную гравитационную линзу порождает еще одна черная дыра — невидимый близкий сосед блазара или же далекая от него сверхмассивная черная дыра, по каким-то причинам выброшенная из ее родительской галактики. Эта необычная особенность галактики TXS 0506+056 может объяснять, почему она является одним из немногих известных нам объектов космоса, регулярно излучающих нейтрино сверхвысоких энергий, подытожили ученые.