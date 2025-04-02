«Вернемся в декабрь». Синоптики предупредили о сугробах до 25 сантиметров в центральной части Беларуси на выходные 5 — 6 апреля

Так, в субботу, 5 марта, на северной частью Украины на холодном фронте обширного циклона начнет образовываться фронтальная волна, на которой примерно 07.00−09.00 часам начнутся завихрения. Это приведет к образованию частного циклона. А за счет системы ветра в атмосфере данный циклон, находясь в субботу над югом Беларуси окклюдируется и к воскресенью, 6 апреля, он станет малоподвижным высоким образованием.