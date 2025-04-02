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«Вернемся в декабрь». Синоптики предупредили о сугробах до 25 сантиметров в центральной части Беларуси на выходные 5 — 6 апреля

Синоптики сказали о снегопадах и сугробах в Беларуси в первые выходные апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси в первые выходные апреля ожидаются сильные снегопады, сообщил тематический телеграм-канал «Надвор`е».

Ранее белорусские синоптики предупредили про резкое похолодание и снег в Беларуси.

И предварительные прогнозы зарубежных погодных моделей это подтверждают. С уверенностью сайт Windy с интерактивной картой мира, где профессионально прогнозируется погода, информирует, что в ближайшие выходные в Беларуси — резкая перемена погоды.

— Мы опять вернемся в условный декабрь, — прокомментировали в телеграм-канале.

Так, в субботу, 5 марта, на северной частью Украины на холодном фронте обширного циклона начнет образовываться фронтальная волна, на которой примерно 07.00−09.00 часам начнутся завихрения. Это приведет к образованию частного циклона. А за счет системы ветра в атмосфере данный циклон, находясь в субботу над югом Беларуси окклюдируется и к воскресенью, 6 апреля, он станет малоподвижным высоким образованием.

— Циркуляцией циклона будет охвачена вся толща тропосферы вплоть до высоты 10 километров, — уточнили в телеграм-канале.

В итоге из-за длительного пребывания данного циклона над одним и тем же регионом возможно выпадение большого количества осадков. Предварительно синоптики считают, что осадки в виде снега и мокрого снега выпадут компактно, вероятнее всего, в центре и по юго-востоку Беларуси.

В Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) прогнозируют обильные осадки уже с полудня субботы до вечера воскресенья.

— Выпадет приличное количество осадков в виде снега. В районе Барановичей — под 25 сантиметров, — подытожили эксперты.

До этого синоптики сказали белорусам о потеплении свыше +20 градусов в первую неделю апреля: «Ветер стихнет, ожидается очень хорошая погода».

Тем временем Совмин изменил систему ценового регулирования в Беларуси. Речь идет о регулировании цен на ряд продовольственных и непродовольственных товаров. В частности, Совмин Беларуси отпустил цены сразу на 120 товаров.