В Татарстане ожидаются дожди с порывами ветра до 17 м/с

Метеорологи успокаивают, что апрель в целом обещает быть теплее климатической нормы. В первой декаде месяца отклонение от средних многолетних значений составит около 3 градусов. «Такие условия вполне соответствуют сезону, никаких аномалий не прогнозируется», — отмечают в гидрометцентре. Жителям республики советуют быть осторожными на дорогах и не оставлять автомобили под шаткими конструкциями.