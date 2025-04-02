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В Татарстане ожидаются дожди с порывами ветра до 17 м/с

Метеорологи успокаивают, что апрель в целом обещает быть теплее климатической нормы.

Сейчас в Ричмонде: +11° 0 м/с 76% 767 мм рт. ст. +15°
Источник: Агентство «Москва»

Завтрашний день принесет в Татарстан непогоду — синоптики предупреждают о дожде и порывистом северо-западном ветре, скорость которого местами достигнет 17 метров в секунду.

Несмотря на ненастье, температура останется по-весеннему комфортной: ночью столбики термометров покажут +2…+7°С, днем воздух прогреется до +7…+12°С.

Метеорологи успокаивают, что апрель в целом обещает быть теплее климатической нормы. В первой декаде месяца отклонение от средних многолетних значений составит около 3 градусов. «Такие условия вполне соответствуют сезону, никаких аномалий не прогнозируется», — отмечают в гидрометцентре. Жителям республики советуют быть осторожными на дорогах и не оставлять автомобили под шаткими конструкциями.

Ранее в Татарстане сообщили о раннем пробуждении гадюк.