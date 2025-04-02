На СВО погиб 25-летний гранатометчик из Омской области

Павел Липин родился в поселке Пролетарском Москаленского района. Он окончил Омский институт водного транспорта, служил в ракетных войсках, а затем работал вахтовым методом в охранном агентстве в Сургуте. В октябре 2022 года Павел был мобилизован и направлен на СВО в качестве гранатометчика парашютно-десантной роты.