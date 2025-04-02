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На СВО погиб 25-летний гранатометчик из Омской области

Молодой человек был мобилизован в 2022 году.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в Москаленском районе Омской области простились с 25-летним гвардии рядовым Павлом Липиным. Молодой человек погиб 19 июля 2023 года в ходе спецоперации на Украине. Похороны состоялись спустя более полутора лет после гибели солдата.

Павел Липин родился в поселке Пролетарском Москаленского района. Он окончил Омский институт водного транспорта, служил в ракетных войсках, а затем работал вахтовым методом в охранном агентстве в Сургуте. В октябре 2022 года Павел был мобилизован и направлен на СВО в качестве гранатометчика парашютно-десантной роты.

У Павла остались жена и трехлетний сын. Редакция «КП Омск» выражает искренние соболезнования семье и друзьям погибшего героя из Москаленского района.