Смольный утвердил минимальное количество баллов по ОГЭ для перехода в 10 класс

Так, если школьник хочет получить «пятерку» по русскому языку, то ему нужно набрать от 33 до 37 баллов, по математике — от 22 до 31 балла, по физике — от 30 до 39 баллов, по химии — от 31 до 38 баллов, по биологии — от 38 до 47 баллов, по географии — от 26 до 31 балла, по обществознанию — от 32 до 37 баллов, по истории — от 30 до 37 баллов, по литературе — от 32 до 37 баллов, по информатике — от 17 до 21 балла, по иностранному языку — от 58 до 68 баллов.