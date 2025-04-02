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Пограничный пункт пропуска в Челябинской области возобновил работу после паводка

В Брединском районе Челябинской области к штатной работе вернулся пункт пропуска Мариинский на российско-казахстанской границе. Его деятельность приостанавливали из-за сложной паводковой ситуации. Об этом в среду, 2 апреля, сообщили в ФГКУ Росгранстрой.

Источник: Росгранстрой

— В связи со стабилизацией паводковой обстановки возобновился пропуск лиц, транспортных средств и грузов через пункт пропуска Желкуар (на российской стороне — Мариинский), — говорится в сообщении ведомства. — В настоящее время пункт пропуска работает в штатном режиме.

Пункт пропуска «Мариинский» был закрыт с 17 марта из-за паводка на реке Берсаут.

Ранее стало известно, что подтопление Аши в прошлом месяце случилось из-за несогласованного сброса воды с гидротехнических сооружений в Миньяре. Причину паводка установили в ходе внутреннего расследования.