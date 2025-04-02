Проект «Ядерной аптеки» планируют развивать в рамках Уральского НОЦ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Проект «Ядерная аптека» Уральского федерального университета, созданный в рамках Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ), планируется развивать в Свердловской области. Об этом сообщил на пресс-конференции ТАСС в Екатеринбурге директор по развитию УМНОЦ Игорь Манжуров.
«У нас активно прорабатывается вопрос о развитии в нашем НОЦ “Ядерной аптеки”, это проект Уральского федерального университета, сейчас как раз мы его прорабатываем на будущее», — сказал он.
По словам первого проректора по экономике и стратегическому развитию УрФУ Даниила Сандлера, в рамках УМНОЦ уже выпущены радиофармацевтические препараты, в ближайшее время планируется создание до 10 новых наименований препаратов. Он напомнил, что также в Екатеринбурге в ближайшее время планируется создание первого в России международного образовательного центра по реакторам на быстрых нейтронах и многоцелевых силовых установок двигателя от 1 л до 100 л для беспилотников, автомобилей и подвижного состава.
Всего рамках Уральского НОЦ в 2024 году запущены 14 новых проектов, в том числе в сфере беспилотных авиационных систем, IT-технологий, проекты по керамике На данный момент, в Уральский НОЦ входят 90 организаций, среди которых активное взаимодействие ведут 11 университетов, 10 научных организаций и 69 технологических партнеров.
Уральский межрегиональный НОЦ «Передовые производственные технологии и материалы» создан в рамках национального проекта «Наука и университеты» для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Центр участвует в получении конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализации, а также подготовке кадров. В развитии УМНОЦ активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей — УрФУ, ЮУрГУ, КГУ и другие.