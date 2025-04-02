Проект «Ядерной аптеки» планируют развивать в рамках Уральского НОЦ

По словам первого проректора по экономике и стратегическому развитию УрФУ Даниила Сандлера, в рамках УМНОЦ уже выпущены радиофармацевтические препараты, в ближайшее время планируется создание до 10 новых наименований препаратов. Он напомнил, что также в Екатеринбурге в ближайшее время планируется создание первого в России международного образовательного центра по реакторам на быстрых нейтронах и многоцелевых силовых установок двигателя от 1 л до 100 л для беспилотников, автомобилей и подвижного состава.