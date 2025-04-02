Последние новости к вечеру 2 апреля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 2 апреля 2025 года.
Путин создал новую службу по вопросам гражданства и мигрантов
ВСУ ударили по газораспределительной станции в ЛНР
ВСУ атаковали беспилотником газораспределительную станцию «Сватово» в ЛНР, повредив оборудование и спровоцировав возгорание. В результате без газоснабжения остались более 11 тысяч абонентов.
Песков: визит Трампа в Саудовскую Аравию не связан с Путиным
Песков заявил, что запланированный визит Трампа в Саудовскую Аравию не связан со встречей с Путиным. Поездка Трампа запланирована на май, это будет его первый зарубежный визит после переизбрания.
Для выпускников колледжей введут особый порядок срочной службы
Путин поручил разработать особый порядок срочной службы для выпускников колледжей, позволяющий сохранять и развивать их профессиональные навыки. Предложения должны быть внесены до 1 июля 2026 года, а первый доклад подготовят к 1 сентября.
Шабутдинов признал вину по уголовному делу о мошенничестве
Блогер признал вину и выразил готовность возместить ущерб потерпевшим по делу о мошенничестве. Пресненский суд Москвы 3 апреля приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Шабутдинова. Ему предъявлено обвинение по 113 эпизодам мошенничества.