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Последние новости к вечеру 2 апреля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 2 апреля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 2 апреля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 2 апреля 2025 года.

Путин создал новую службу по вопросам гражданства и мигрантов

Источник: РИА "Новости"

Путин подписал указ о создании Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев на базе миграционного главка МВД. Главой Службы и первым заместителем главы МВД стал Андрей Кикоть, занимавший пост заместителя генпрокурора.

ВСУ ударили по газораспределительной станции в ЛНР

Источник: Александр Река/ТАСС

ВСУ атаковали беспилотником газораспределительную станцию «Сватово» в ЛНР, повредив оборудование и спровоцировав возгорание. В результате без газоснабжения остались более 11 тысяч абонентов.

Песков: визит Трампа в Саудовскую Аравию не связан с Путиным

Источник: AP 2024

Песков заявил, что запланированный визит Трампа в Саудовскую Аравию не связан со встречей с Путиным. Поездка Трампа запланирована на май, это будет его первый зарубежный визит после переизбрания.

Для выпускников колледжей введут особый порядок срочной службы

Источник: Юрий Смитюк/ТАСС

Путин поручил разработать особый порядок срочной службы для выпускников колледжей, позволяющий сохранять и развивать их профессиональные навыки. Предложения должны быть внесены до 1 июля 2026 года, а первый доклад подготовят к 1 сентября.

Шабутдинов признал вину по уголовному делу о мошенничестве

Источник: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Блогер признал вину и выразил готовность возместить ущерб потерпевшим по делу о мошенничестве. Пресненский суд Москвы 3 апреля приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Шабутдинова. Ему предъявлено обвинение по 113 эпизодам мошенничества.