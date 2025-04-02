В Ростовской области отменили ограничения по гриппу и ОРВИ

Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев подписал постановление об отмене ограничений по гриппу и ОРВИ. Напомним, специальные требования действовали с февраля 2025 года, их ввели из-за увеличения случаев респираторных инфекций.
По требованию Роспотребнадзора, в связи с заболеваемостью временно не пропускали посетителей в стационары. Однако это решение не касалось людей, ухаживающих за тяжелыми и лежачими пациентами.
Также с февраля был введен масочный режим в стационарных и амбулаторных медицинских и социальных учреждениях.
Поликлиникам рекомендовали организовать раздельный прием пациентов с признаками ОРВИ, а в школам советовали приостанавливать учебный процесс при отсутствии на занятиях 20% и более детей.
Отметим, к этому моменту заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе оказалась ниже эпидпорога. Снижение числа заболевших отмечается во всех возрастных группах. При этом в марте 2025 года отмечалось преобладание виров гриппа над вирусами негриппозной этиологии.