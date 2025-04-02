В Ростовской области отменили ограничения по гриппу и ОРВИ

Отметим, к этому моменту заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе оказалась ниже эпидпорога. Снижение числа заболевших отмечается во всех возрастных группах. При этом в марте 2025 года отмечалось преобладание виров гриппа над вирусами негриппозной этиологии.