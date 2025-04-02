Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области отменили ограничения по гриппу и ОРВИ

Ограничения по гриппу и ОРВИ сняли в Ростовской области после снижения заболеваемости.

Источник: Комсомольская правда

Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев подписал постановление об отмене ограничений по гриппу и ОРВИ. Напомним, специальные требования действовали с февраля 2025 года, их ввели из-за увеличения случаев респираторных инфекций.

По требованию Роспотребнадзора, в связи с заболеваемостью временно не пропускали посетителей в стационары. Однако это решение не касалось людей, ухаживающих за тяжелыми и лежачими пациентами.

Также с февраля был введен масочный режим в стационарных и амбулаторных медицинских и социальных учреждениях.

Поликлиникам рекомендовали организовать раздельный прием пациентов с признаками ОРВИ, а в школам советовали приостанавливать учебный процесс при отсутствии на занятиях 20% и более детей.

Отметим, к этому моменту заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе оказалась ниже эпидпорога. Снижение числа заболевших отмечается во всех возрастных группах. При этом в марте 2025 года отмечалось преобладание виров гриппа над вирусами негриппозной этиологии.