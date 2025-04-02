Как с помощью тестов IQ измерить свой уровень интеллекта

Тесты для определения уровня интеллекта (IQ-тесты) появились более 100 лет назад и до сих пор пользуются большой популярностью. Широко распространено представление, что они показывают, насколько человек умен. Так ли это и стоит ли доверять их результатам? Газета.Ru разобралась, какие бывают IQ-тесты, для чего нужно измерять свой IQ, и может ли это знание помочь спрогнозировать, насколько человек будет успешен в работе и карьере.