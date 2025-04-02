Ван Дамм стал фигурантом дела о секс-торговле детьми

Жан-Клод Ван Дамм родился 18 октября 1960 года в Бельгии. Он с детства занимался карате и другими видами боевых искусств — уже в 16 лет получил черный пояс и стал чемпионом Европы в составе национальной сборной. Благодаря спортивной карьере позднее попал в кино: в начале 80-х Ван Дамм сдружился с тогда уже известным актером Чаком Норрисом, и тот пригласил его в Голливуд. Прорывным для Жан-Клода проектом стал боевик «Кровавый спорт», за которым последовали другие хиты эпохи кассет — «Киборг», «Кикбоксер», «Универсальный солдат», «Трудная мишень».