Найден самый красивый книжный магазин

В 2002 году в Венеции открылся Libreria Acqua Alta — место, где местные жители могут насладиться эклектичной подборкой книг, охватывающей как произведения о венецианском искусстве и легендарной истории Венецианской республики, так и романы и комиксы, вдохновленные городом.
Владелец магазина Луиджи Фриззо купил недвижимость в Аква-Альте, менее чем в полутора километрах к северу от площади Сан-Марко — главной в Венеции. Она легко затапливается, так как это один из самых низких районов города, но мужчину это не заставило отступить от планов, пишет National Geographic. Владелец создал противопаводковую инфраструктуру для защиты более 400 тысяч книг, включая первые издания, опубликованные более века назад.
Фриззо решил хранить сотни книг в ваннах и гондолах — длинных гребных лодках, которые обеспечивали транспортировку по венецианским узким каналам с XI века. Это и сделало заведение популярным во всем мире. Его лестница, например, — одно из самых фотографируемых мест в Венеции.
Посетители Acqua Alta могут воочию увидеть инновационную инфраструктуру, которую книжному магазину пришлось внедрить после наводнения в 2019 году — одного из самых сильных в истории города. Уровень воды тогда поднялся более чем на два метра выше среднего уровня моря.
Помимо известных, в книжном магазине можно найти и подержанные книги, например первое издание Le Fiale — сборника стихов, написанных итальянским поэтом Коррадо Говони. Эта редкая находка была опубликована в 1903 году во Флоренции и сегодня стоит 1500 евро — 1619 долларов США.
Популярность книжного магазина
Acqua Alta стал известным в социальных сетях. Тысячи туристов, приходящих туда, узнали о месте именно из интернета.
У входа в магазин стоит рекламный щит, на котором написано, что Acqua Alta — самый красивый книжный магазин в мире. Чтобы попасть в него, посетители выстраиваются в очередь и медленно продвигаются вперед, мимо большой гондолы, расположенной в центре здания, заброшенных ванн, заполненных журналами, и стопок редких и старых книг.
Книжные магазины — местные достопримечательности
Хорхе Каррион, автор книги «Книжные магазины», в которой исследуется значение таких заведений как культурных и интеллектуальных пространств, считает, что с 2013 года такие места, как Acqua Alta, перестали быть просто самими собой и превратились в популярные туристические точки.
«Культурный туризм, как и любой другой туризм, начал меняться в 2010 году с появлением Instagram*. В то время дал знать о себе новый тип достопримечательностей, которые стали вирусными и поощряли распространение селфи посетителей. И TikTok только усилил эту тенденцию», — говорит Каррион.
Многие туристы покупают закладки, открытки, календари и магниты в качестве сувениров, но продажа подержанных книг, вышедших из печати изданий и других редких находок также помогает поддерживать книжный магазин, известный в соцсетях.
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*Instagram принадлежит компании Meta, которая является экстремистской организацией в России. Ее деятельность запрещена на территории РФ.