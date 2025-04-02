Найден самый красивый книжный магазин

Владелец магазина Луиджи Фриззо купил недвижимость в Аква-Альте, менее чем в полутора километрах к северу от площади Сан-Марко — главной в Венеции. Она легко затапливается, так как это один из самых низких районов города, но мужчину это не заставило отступить от планов, пишет National Geographic. Владелец создал противопаводковую инфраструктуру для защиты более 400 тысяч книг, включая первые издания, опубликованные более века назад.