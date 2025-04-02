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В Ростовской области разыскивают пропавшую девушку на протяжении 14 лет

14 лет в надежде: в Ростовской области продолжают искать пропавшую девушку.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области и за ее пределами разыскивают пропавшую девушку на протяжении 14 лет. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЮГ».

17-летняя Дарья Зубцова ушла из дома в СНТ «Энергетик» станицы Романовской 27 июня 2011 года и пропала. С тех пор ее судьба остается неизвестной, но родные не теряют надежды и спустя годы продолжают поиски.

В день исчезновения Дарья была одета в черно-красный купальник, сверху — черную майку и юбку в горох, на ногах — черные сланцы. Рост пропавшей девушки около 170 сантиметров, худощавого телосложения. У пропавшей светлые волосы и серо-голубые глаза.

В 2024 году ей исполнилось 32 года. Родные не теряют надежды и ждут, что их дочь найдется живой.