Жителей Ростовской области напугали фейком о полном отключении газа с 3 апреля

Власти Ростовской области опровергли информацию о прекращении поставок газа с 3 апреля 2025 года. Жителям Дона пояснили, что неизвестные рассылают фейк от имени правительства и минпромэнерго региона.
— Информация не соответствует действительности. Правительство Ростовской области не принимало подобных постановлений, и никаких оснований для прекращения поставок газа в регионе нет, — сообщили журналистам.
Жителей Ростовской области просят не поддаваться на провокации, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Напомним, также сегодня полиция начала искать вандалов, осквернивших памятник «Клятва юности» в Таганроге.