В Совфеде назвали ненадежной иностранную серверную инфраструктуру

Доверие к зарубежным платформам становится рискованным, что закономерно усиливает необходимость импортозамещения в телекоммуникационной сфере. Однако для того, чтобы переход на отечественные аналоги стал не разовой кампанией, а устойчивой стратегией, необходима четкая и современная нормативно-техническая база. Необходимы понятные требования к проектированию и эксплуатации сетей. Все это требует комплексной работы, от обновления законодательства до пересмотра подходов к размещению серверов и прокладке сетей.