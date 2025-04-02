В Санкт-Петербурге 1 апреля открылся Музей бомжей

Создатели музея говорят, что своей площадкой они вовсе не собираются идеализировать бездомных, алкоголиков и бездомных алкоголиков. Напротив, они расскажут о бродяжничестве как о социальном явлении, с экскурсом в историю страны и города. Высмеивать людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, тоже не входит в их планы, ведь музей — это прежде всего про исследование феномена, а не про эмоции.