В Санкт-Петербурге 1 апреля открылся Музей бомжей

Группа инициативных людей из Санкт-Петербурга решила, что городу не хватает выставочных пространств, и открыла Музей бомжей. Логично было бы приурочить его открытие ко Дню бездомного человека 30 марта, но идеологи новой площадки пошли немного дальше и выбрали днем рождения своей организации 1 апреля.
Создатели музея говорят, что их пространство — это «исследование на стыке истории, социологии и антропологии». Здесь каждый гость может познакомиться с судьбами бездомных людей из разных эпох, а заодно попытается выяснить, как эти герои оказались там, где оказались, и что это вообще такое — дно жизни или абсолютная свобода.
Поскольку музей открылся недавно, пока в нем немного экспонатов, но коллекция будет пополняться, а вместе с центральной экспозицией со временем появятся и второстепенные.
Зато организаторы музея уже продумали экскурсионные программы. Одна из них будет посвящена книгам, которые вдохновили создателей пространства при проработке его главных героев. Во время второй гости узнают о культуре бродяжничества. А третья будет не экскурсией даже, а целым моноспектаклем, зрители которого узнают о том, как у бомжей меняются жизненные установки и происходит переоценка опыта.
Сколько бездомных людей в России
Всероссийская перепись населения в 2021 году показала, что в России 11 285 бездомных, пишут «Ведомости», и с 2002 года количество людей без места жительства сократилось более чем в десять раз.
По данным исследования Validata, которые приводит «Ночлежка», к концу 2022 года в России насчитывалось 2 130 000 бездомных людей. Из них в Санкт-Петербурге — 64 000.
Известно также, что в 2023 году в России умерло 57 462 бездомных человека. Из них в Санкт-Петербурге — 1532 человека, передавал РБК. Бездомные в Петербурге умирают в среднем в возрасте 50 лет, не доживая 24,4 года по сравнению с остальными гражданами.
Создатели музея говорят, что своей площадкой они вовсе не собираются идеализировать бездомных, алкоголиков и бездомных алкоголиков. Напротив, они расскажут о бродяжничестве как о социальном явлении, с экскурсом в историю страны и города. Высмеивать людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, тоже не входит в их планы, ведь музей — это прежде всего про исследование феномена, а не про эмоции.
«Наша позиция: бездомные — такие же люди, как и все остальные. Как правило, им нужна помощь, так как никто не хочет жить на улице», — пишут создатели музея.
Кто знает, может быть, это место в следующем году войдет в список лучших музеев в регионах России. А уж в топы самых оригинальных — наверняка.