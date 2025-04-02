Создан тест для определения токсинов, провоцирующих мутации

В число ксенобиотиков входят пестициды, пластмассы и фармацевтические отходы. Сейчас их можно обнаружить как в воздухе, так и в почве, водоемах и сточных водах. Эти загрязняющие соединения опасны тем, что могут вызывать генетические мутации. Оценка их потенциального вреда, для которой требуются специальные лабораторные тесты на генетическую опасность вещества (способность взаимодействовать с ДНК), важна для прогноза изменения экологической обстановки. Авторы предложили использовать в основе нового решения дрожжи, мутирующие под действием токсинов. В отличие от распространенного метода лабораторной оценки, которым стал бактериальный тест Эймса, новый подход не требует использования нескольких патогенных бактериальных штаммов и сложной активирующей смеси.