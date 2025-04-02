Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове столбы начали обматывать искусственным газоном

Власти Ростова объяснили, зачем обмотали столбы газоном.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове начали обматывать столбы газоном. Такие опоры жители города увидели в районе Центрального рынка.

Как пояснили в администрации Ленинского района, в Ростове стартовал пилотный проект для борьбы с незаконной расклейкой листовой и рекламы. Для борьбы с визуальным шумом власти решили обматывать опоры декоративными материалами.

Столб, обмотанный искусственным газоном, можно увидеть в районе Центрального рынка. Фото: администрация Ленинского района Ростова.

— В случае одобрения данной инициативы жителями города проект будет продолжен, — прокомментировали в администрации.

Напомним, ранее глава Ростова Александр Скрябин сообщил, что в Ростове будут приняты меры по борьбе с визуальным шумом. Власти собирались не только убирать объявления, но и вместе с полицией привлекать их расклейщиков к ответственности.