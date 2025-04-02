Глава ВОЗ Гебрейесус предупредил о риске начала новой пандемии «уже завтра»

Согласно последней редакции текста соглашения от 13 марта 2024 года, основная его цель — помочь миру «предотвращать, готовиться и реагировать на пандемии». Положения документа до сих пор обсуждаются, в том числе пункт о коллективной, но дифференцированной ответственности, который предлагает более богатым странам взять на себя большие обязательства по достижению общих целей в области подготовки к пандемии и реагирования на нее.