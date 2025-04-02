Первичная кора Земли оказалась очень похожей по составу на современную литосферу

Для разрешения этих споров исследователи создали пока самую детальную компьютерную модель древней Земли, которая описывает процесс формирования ее недр после образования ядра с учетом ключевых особенностей химического и изотопного состава первичной материи планеты. Проведенные при ее помощи расчеты неожиданно показали, что первичная кора Земли была похожей по долям ниобия, а также кремния и прочих элементов не на древнюю кору из архейской эры, а на современные породы континентов.