Все города Башкирии признали благоприятными для проживания.

«Все города Башкортостана признали благоприятными для проживания — отличная новость под конец дня», — сообщил в соцсетях Глава республики Радий Хабиров.
По его словам, индекс качества городской среды по итогам 2024 года озвучил минстрой России. Этот индекс специалисты рассчитали для 1 116 городов на основании 36 параметров — это и благоустройство, и безопасность, общественный транспорт, дороги, доступная среда и другие.
Как отметил Глава республики, особенно радует, что количество городов с благоприятной для жизни средой в республике росло все последние годы. Если в 2018 году таковых было всего 6, по итогам 2023 года — уже 17, то теперь в этот рейтинг впервые вошел 21 наш город.
«Это не значит, что мы достигли цели и можем почивать на лаврах. Мы действительно многого добились в части благоустройства городов и сел республики, в каждом нашем городе и районе появились прекрасные парки, новые точки притяжения для жителей. Но и сделать еще предстоит немало, — считает Радий Хабиров. — Только в 2025 году по программе “Формирование комфортной городской среды” нацпроекта “Инфраструктура для жизни” мы запланировали привести в порядок 164 общественных территории, 94 из которых — при поддержке федерального бюджета. Уже приступаем к работам».