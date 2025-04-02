Все города Башкирии признали благоприятными для проживания.

«Это не значит, что мы достигли цели и можем почивать на лаврах. Мы действительно многого добились в части благоустройства городов и сел республики, в каждом нашем городе и районе появились прекрасные парки, новые точки притяжения для жителей. Но и сделать еще предстоит немало, — считает Радий Хабиров. — Только в 2025 году по программе “Формирование комфортной городской среды” нацпроекта “Инфраструктура для жизни” мы запланировали привести в порядок 164 общественных территории, 94 из которых — при поддержке федерального бюджета. Уже приступаем к работам».