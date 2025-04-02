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Почти во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в ряде регионов Казахстана.

Сейчас в Ричмонде: +12° 4 м/с 67% 767 мм рт. ст. +15°
Источник: Baigenews

Казахстанцев предупреждают о ветре, осадках и тумане, передаёт BaigeNews.kz.

Жителей Астаны, Актюбинской, Алматинской, Кызылординской, Костанайской областей, Улытау и Жетысу предупредили о ветре.

В Мангистауской области ожидаются гроза и ветер.

Туман и ветер — в ВКО, области Абай, Карагандинской, Павлодарской и Жамбылской областях.

Дождь и ветер — в Акмолинской области.

Дождь, туман и ветер прогнозируются в СКО.

В СКО ожидается повышение уровней воды, возможно превышение опасных уровней, в следствие чего возможны разливы и подтопления автодорог, населенных пунктов, жилых и хозяйственных построек талыми водами.

В ВКО и области Абай продолжится интенсивное снеготаяние, вскрытие рек от льда, при этом не исключены образование заторов льда в руслах рек. Ожидается формирование талого и склонового стоков, подъемы уровней воды на реках. При этом возможны разливы и подтопления.

В Акмолинской области ожидается дальнейшее ослабление ледовой обстановки, вскрытие рек ото льда (возможны заторные явления), повышение уровней воды на реках области, возможно превышение опасных уровней, в следствие чего возможны разливы и подтопления автодорог, населенных пунктов, жилых и хозяйственных построек талыми водами.

В Алматы и Алматинской области сохраняется опасность схода снежных лавин.

Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.