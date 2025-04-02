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В ТГК-11 запустили аккумуляторную емкость для сбора паводковой воды у ТЭЦ-5

Резервуар рассчитан на 372 тысяч кубометров воды.

Источник: Комсомольская правда

АО «ТГК-11» сообщило о запуске аккумуляторной емкости у золоотвала ТЭЦ-5. 1 апреля началось ее заполнение паводковыми водами. Емкость резервуара — 372 тысяч кубометров, что, по планам компании, ускорит отвод паводковых вод.

Это решение позволит снизить объем подтоплений на участке. Для комплексного решения проблемы паводков ТГК-11 и правительство Омской области заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения ТГК-11 обеспечит финансирование строительства системы отвода воды с территории, прилегающей к золоотвалу, на основе утвержденной проектной документации.

Правительство Омской области, в свою очередь, возьмет на себя проектирование, экспертизу и финансирование последующей эксплуатации данной системы. Работы ведутся в соответствии с проектными решениями.

Ранее мы рассказывали, что в ТГК-11 предложили использовать для сброса воды резервуары СНТ в Омске.