В ТГК-11 запустили аккумуляторную емкость для сбора паводковой воды у ТЭЦ-5

Это решение позволит снизить объем подтоплений на участке. Для комплексного решения проблемы паводков ТГК-11 и правительство Омской области заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения ТГК-11 обеспечит финансирование строительства системы отвода воды с территории, прилегающей к золоотвалу, на основе утвержденной проектной документации.