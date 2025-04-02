В Абхазии может появиться построенный Башкирией детский санаторий

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в ходе визита в Сухум анонсировал планы по строительству детского санатория в Абхазии. По его словам, проект предусматривает создание лечебного учреждения на 80 мест площадью шесть тысяч квадратных метров вблизи нового аэропорта столицы республики.
Назаров подчеркнул, что туризм и оздоровление являются важными направлениями сотрудничества между регионами. Он отметил высокий потенциал Абхазии как курортного региона, напомнив о программе «Башкирское долголетие. Туризм». Также, по словам Назарова, настоящее время ведется разработка совместной программы «Башкирско-абхазское долголетие», которая позволит организовать двусторонний туристический обмен.
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