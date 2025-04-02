В Ростове врачи нашли у школьницы опасную кисту

В Ростове у ребенка обнаружили опасное новообразование. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Ростовской области.
В ОКДЦ к детскому гастроэнтерологу высшей категории Ольге Сороке обратилась 11-летняя девочка с жалобами на нарастающую тошноту и рвотные позывы. Первое обследование показало эрозивное поражение верхних отделов ЖКТ, но доктора насторожил нетипичный характер симптомов.
МРТ головного мозга обнаружило кисту пинеальной области, которая сдавливала водопровод мозга — истинную причину недомогания. Врачи решили делать операцию. Ее сделали в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко. Медики убрали новообразование, после чего все симптомы исчезли. Сейчас девочка восстанавливается и идет на поправку.