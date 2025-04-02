В Ростове врачи нашли у школьницы опасную кисту

МРТ головного мозга обнаружило кисту пинеальной области, которая сдавливала водопровод мозга — истинную причину недомогания. Врачи решили делать операцию. Ее сделали в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко. Медики убрали новообразование, после чего все симптомы исчезли. Сейчас девочка восстанавливается и идет на поправку.