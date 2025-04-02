В Калининграде опубликовали график отключения горячей воды летом

В конце марта в Калининграде запустили новую районную тепловую станцию «Западная». Её построили на замену старой котельной «Цепрусс». Пока обе РТС будут работать параллельно, так как новая станция проходит пусконаладку. Затем старый объект окончательно выведут из строя. В дальнейшем его планируют выставить на торги.