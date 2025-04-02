В Калининграде опубликовали график отключения горячей воды летом

«Калининградтеплосеть» опубликовала график отключения горячей воды летом 2025 года. Информацию разместили в телеграм-канале муниципального предприятия.
Горячую воду начнут отключать с 14 мая. Первой на ремонт закроют РТС «Цепрусс». Отмечается, что потребителям котельной не будут полностью отключать воду. Станция станет работать с кратковременными сбоями до 27 мая. С полным перечнем тепловых источников и графиком отключений можно ознакомиться по ссылке.
«Отключение горячей воды является необходимым для подготовки системы теплоснабжения города к отопительному сезону. Летом проводится весь необходимый комплекс работ для обеспечения комфорта калининградцев зимой», — говорится в сообщении.
В этот период специалисты проводят техническое освидетельствование и испытания сетей на прочность, диагностику, ремонт, перекладку тепловых сетей. Кроме того, меняют и реконструируют оборудование станций, котельных, центральных тепловых пунктов.
В конце марта в Калининграде запустили новую районную тепловую станцию «Западная». Её построили на замену старой котельной «Цепрусс». Пока обе РТС будут работать параллельно, так как новая станция проходит пусконаладку. Затем старый объект окончательно выведут из строя. В дальнейшем его планируют выставить на торги.