Шелест: Омск впервые вошел в число территорий с благоприятной городской средой

Высокий балл в рейтинге позволяет городу по праву носить статус одного из самых благоприятных городов для проживания. Интересно, что в рейтинге каждое пространство оценивается по шести критериям: безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, современность и актуальность, эффективность управления. В итоге получается 36 индикаторов (6 пространств × 6 критериев), каждый из которых оценивается по десятибалльной шкале. Максимальный суммарный балл — 360. Городская среда считается благоприятной, если индекс превышает 180 баллов.