Шелест: Омск впервые вошел в число территорий с благоприятной городской средой

Омск впервые преодолел планку в 181 балл в Индексе качества городской среды, опубликованном Минстроем России. Индекс рассчитывается по шести типам пространств: жилые массивы, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, улично-дорожная сеть, зоны озеленения и общегородские территории.
Высокий балл в рейтинге позволяет городу по праву носить статус одного из самых благоприятных городов для проживания. Интересно, что в рейтинге каждое пространство оценивается по шести критериям: безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, современность и актуальность, эффективность управления. В итоге получается 36 индикаторов (6 пространств × 6 критериев), каждый из которых оценивается по десятибалльной шкале. Максимальный суммарный балл — 360. Городская среда считается благоприятной, если индекс превышает 180 баллов.
Сергей Шелест подчеркнул, что, несмотря на достигнутые успехи, предстоит еще много работы. Мэр также поблагодарил жителей Омска, губернатора Виталия Хоценко и всю управленческую команду города и области за поддержку.
«Это означает, что несмотря на все проблемы и трудности, идем в правильном направлении, успешно реализуя национальные проекты, системно работая над развитием общественных пространств, улично-дорожной сети, общественного транспорта. Работы, конечно, еще очень много. Но, убежден, что, как говорится, омичу все по плечу: вместе мы сумеем справиться с любыми трудностями», — отметил Сергей Шелест.
Для сравнения, по итогам 2021 года Омск «заработал» всего 127 баллов. Таким образом, на данный момент властям удалось скорректировать этот показатель, улучшив его практически в полтора раза.