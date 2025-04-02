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Правоохранители опровергли слухи о массовой драке в вузе Ростова-на-Дону

Фейковая драка: полиция опровергла слухи о массовой потасовке в ростовском вузе.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону правоохранители проверили информацию о якобы массовой драке возле одного из учебных заведений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области 2 апреля.

Информацию о драке активно начали распространять в местных городских пабликах. Правоохранители провели проверку: опросили студентов, преподавателей и руководство вуза. Также они просмотрели записи с видеокамер, а также провели анализ обстановки вокруг учебного заведения.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подчеркнули, что подобные недостоверные публикации могут повлечь ответственность за распространение ложной информации.