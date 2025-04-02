Правоохранители опровергли слухи о массовой драке в вузе Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону правоохранители проверили информацию о якобы массовой драке возле одного из учебных заведений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области 2 апреля.
Информацию о драке активно начали распространять в местных городских пабликах. Правоохранители провели проверку: опросили студентов, преподавателей и руководство вуза. Также они просмотрели записи с видеокамер, а также провели анализ обстановки вокруг учебного заведения.
В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подчеркнули, что подобные недостоверные публикации могут повлечь ответственность за распространение ложной информации.