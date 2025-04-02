Сбербанк посоветовал своевременно обновлять приложение на Android

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Сбербанк рекомендует своевременно обновлять мобильное приложение пользователям Android, банк регулярно оповещает своих клиентов о необходимости обновлять мобильное приложение на Android, сообщили РИА Новости в кредитной организации.
«Сбербанк рекомендует своевременно обновлять мобильное приложение пользователям Android. Сбербанк регулярно оповещает своих клиентов о необходимости обновлять мобильное приложение банка на Android. Обновить старые версии приложения Сбербанка для смартфонов Android можно в магазине приложений RuStore», — говорится в сообщении.
Уточняется, что версии приложения ниже 14.7, были выведены из эксплуатации в сентябре 2024 года. Устаревшие версии приложений — это версии 14.7−15.9 для Android, которые банк выпускал в 2023—2024 годах. В текущем году отключение старых версий не планируется. Несмотря на это, если клиенты пользуются старыми версиями приложения, то банк уведомляет их о необходимости обновить приложение.
«Если при попытке зайти в приложение на экране смартфона отображается рекомендация обновить его до новой версии, то это можно сделать в магазине приложений RuStore», — сообщает «Сбер».