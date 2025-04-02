Вакцина от опоясывающего герпеса на 20% снижает риск развития деменции

Как объясняют медики, в сентябре 2013 года в Уэльсе началась массовая вакцинация от опоясывающего герпеса, которую могли пройти все пожилые жители региона Британии, которым на момент начала программы исполнилось 79 или меньше лет. В результате этого создалась ситуация, когда большое число людей с очень схожим возрастом, около 16,5 тыс. человек, получили прививку или же оказались лишены этой возможности из-за того, что они родились позже 1 сентября.