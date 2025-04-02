ГАИ: наказание за вождение без прав может смягчиться в Беларуси, но не для всех

Ротченков пояснил, что при обсуждении изменений в Кодексе об административных правонарушениях, Госавтоинспекции предложила именно этот состав правонарушения выделить отдельно. То есть разграничивать водителей с просроченными правами от тех нарушителей, которые, например, никогда не получали водительского удостоверения, или были лишены права управления ТС.