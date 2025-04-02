ГАИ: наказание за вождение без прав может смягчиться в Беларуси, но не для всех

В Беларуси может быть смягчено наказание за вождение без водительских прав. Об этом начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков сообщил в эфире «Беларусь 1».
В частности, речь идет о водителях, которые намерено или неспециально садятся за руль, когда срок их водительского удостоверения уже истек.
Ротченков пояснил, что при обсуждении изменений в Кодексе об административных правонарушениях, Госавтоинспекции предложила именно этот состав правонарушения выделить отдельно. То есть разграничивать водителей с просроченными правами от тех нарушителей, которые, например, никогда не получали водительского удостоверения, или были лишены права управления ТС.
— Отдельным составов будет идти управление транспортным средством, когда истек срок действия водительских прав. И, вероятно, наказание будет смягчено, чтобы это не влекло повторность к водителю, также будут применяться более мягкие меры, чем сейчас, — прокомментировал глава ГАИ Беларуси.
Штраф за езду без прав в Беларуси.
Напомним, в Беларуси за бесправную езду предусмотрена даже уголовная ответственность (ст.317−2 Уголовного кодекса Беларуси). При первом вождении без водительского удостоверения привлекают к административной ответственности (ч.1 ст. 18.14 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях) и штрафуют на 20 базовых величин (840 белорусских рублей в марте 2025-го).
Повторная остановка грозит еще одним административным протоколом (ч.2 ст. 18.14 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях) и штрафом уже до 50 базовых величин (2100 белорусских рублей). Но могут быть назначены и до 60 часов общественных работы или даже административный арест до 15 суток.
Однако, если бесправника задержат за год трижды, то отвечать придется по уголовной статье (ч.1 ст.317−2 Уголовного кодекса Беларуси). Здесь суд может назначить общественные работы, штраф, до полугода исправительных работ, арестовать с лишением права занимать определенные должности и т.д.
Еще глава ГАИ Беларуси высказался об ужесточении ответственности за пьяное вождение. Также Госавтоинспекция проинформировала, что всесезонные шины запретят использовать зимой в Беларуси.