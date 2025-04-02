Минстрой России признал все города Башкирии благоприятными для проживания

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился в своих социальных сетях данными Минстроя России, согласно которым все республиканские города вошли в перечень территорий с благоприятной городской средой.
Как пояснил руководитель региона, при расчете индекса качества городской среды эксперты оценивали 1 116 городов страны по 36 критериям, включая состояние благоустройства, транспортной инфраструктуры, безопасности и доступной среды.
Хабиров отметил устойчивую положительную динамику: если в 2018 году только шесть городов республики соответствовали требованиям, то в 2023 году их число увеличилось до 17, а в 2024 году в перечень вошел уже 21 населенный пункт.
— Это не значит, что мы достигли цели и можем почивать на лаврах. Сделать еще предстоит немало, — написал Хабиров.
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