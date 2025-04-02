В Башкирии в середине апреля обработают территории от клещей и мышей

В середине апреля в городах и районах Башкирии начнутся мероприятия по дезинсекции и дератизации. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Анна Казак.
По ее словам, сроки обработки зависят от погодных условий, но ориентировочно работы стартуют в период с 10 по 15 апреля. Казак опровергла распространенное заблуждение о том, что опасность представляют только самки клещей, подчеркнув необходимость лабораторного исследования всех обнаруженных на теле паразитов.
В ведомстве заверили, что медицинские учреждения полностью обеспечены иммуноглобулином и антибиотиками для профилактики и лечения клещевого энцефалита. Бесплатная вакцинация положена несовершеннолетним, а также работникам сельского хозяйства, нефтеперерабатывающей отрасли, лесного хозяйства и специалистам по дезинфекции.
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