В Башкирии в середине апреля обработают территории от клещей и мышей

По ее словам, сроки обработки зависят от погодных условий, но ориентировочно работы стартуют в период с 10 по 15 апреля. Казак опровергла распространенное заблуждение о том, что опасность представляют только самки клещей, подчеркнув необходимость лабораторного исследования всех обнаруженных на теле паразитов.