Главным событием марта 2025 года россияне назвали освобождение Суджи: результаты опроса Новостей Mail

52% затруднились аргументировать свою позицию по наименее важным событиям марта, 48% опрошенных выразили собственное мнение. Часть респондентов отметила, что им «все равно на приговор Блиновской, так как это не влияет на жизнь большинства россиян», другие считают, что «нарушители закона должны отвечать за свои поступки», а некоторые признались, что «вообще не знают, кто это».