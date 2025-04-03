Главным событием марта 2025 года россияне назвали освобождение Суджи: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
Самые важные события марта
50% респондентов аргументировали свой выбор тем, что это «важный результат в ходе СВО» и «освобождение территории РФ». Остальные 50% затруднились дать развернутую характеристику выбранному варианту ответа.
Другие события по степени важности для респондентов распределились следующим образом:
- Сильное землетрясение в Мьянме и Таиланде — 13%
- Второй телефонный разговор Путина и Трампа — 12%
- Крупнейший удар украинских БПЛА по России — 8%
- Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии — 5%
- Путин приказал прекратить удары по энергообъектам Украины — 4%
- Путин посетил передовую в Курской области — 4%
- Собственный ответ дали 3% опрошенных. Чаще всего они упоминали «рост цен». Помимо этого, многие отмечали, что в марте, по их мнению, вообще не происходило значимых событий.
- Арест основателя холдинга «Русагро» Мошковича — 2%
- Крушение батискафа с россиянами в Египте — 2%
- Елену Блиновскую приговорили к пяти годам колонии — 1%
Наименее важные события марта
Наименее значимым событием месяца россияне считают вынесение приговора Елене Блиновской, которой дали пять лет колонии. Об этом заявили 52% опрошенных.
52% затруднились аргументировать свою позицию по наименее важным событиям марта, 48% опрошенных выразили собственное мнение. Часть респондентов отметила, что им «все равно на приговор Блиновской, так как это не влияет на жизнь большинства россиян», другие считают, что «нарушители закона должны отвечать за свои поступки», а некоторые признались, что «вообще не знают, кто это».
Оценки остальных событий распределились следующим образом:
- Арест основателя холдинга «Русагро» Мошковича — 15%
- Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии — 10%
- Владимир Путин посетил передовую в Курской области — 5%
- Второй телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа — 4%
- Сильное землетрясение в Мьянме и Таиланде — 3%
- Крушение батискафа с россиянами в Египте — 3%
- Освобождение Суджи в Курской области — 3%
- Путин приказал прекратить удары по энергообъектам Украины — 3%
- Свой ответ дали 1% респондентов, где большинство затруднилось с ответом
- Крупнейший удар украинских БПЛА по России — 0,5%