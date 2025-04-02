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Четыре нижегородских детсада полностью ушли на карантин

Учеба приостановлена в четырех классах различных школ и 105 дошкольных группах.

Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ четыре детских сада пришлось полностью закрыть на карантин в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что в области наблюдается положительная динамика заболеваемости ОРВИ. За прошедшую неделю число заболевших сократилось на 3 тысячи.

Однако образовательные учреждения все равно уходят на карантин. Со 2 апреля такие меры действуют в четырех детсадах. Кроме того, учебу приостановили четыре класса в различных школах, закрылись 105 дошкольных групп.

Напомним, что новый список запрещенных лекарств назвали в Нижнем Новгороде.