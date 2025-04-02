Четыре нижегородских детсада полностью ушли на карантин

Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ четыре детских сада пришлось полностью закрыть на карантин в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Ранее сообщалось, что в области наблюдается положительная динамика заболеваемости ОРВИ. За прошедшую неделю число заболевших сократилось на 3 тысячи.
Однако образовательные учреждения все равно уходят на карантин. Со 2 апреля такие меры действуют в четырех детсадах. Кроме того, учебу приостановили четыре класса в различных школах, закрылись 105 дошкольных групп.
Напомним, что новый список запрещенных лекарств назвали в Нижнем Новгороде.