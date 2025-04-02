В Ростовской области задержали поджигателя автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по донскому региону. Происшествие случилось в городе Донецке, на улице Комсомольской. Мужчина поджег автомобили на парковке.
Полицейские быстро вышли на след злоумышленника — им оказался 50-летний ранее судимый мужчина. По словам задержанного, он хотел отомстить за брата. Родственник подозреваемого работает в такси и жаловался на конфликт с начальством.
Злоумышленник поджег пятилитровую бутылку с бензином, оставленную у колеса автомобиля. Огнем повреждены четыре машины — два такси, автомобиль слесаря СТО и местного жителя. В отношении задержанного завели дело по статье «Умышленное повреждение имущества».