Академии наук Казахстана и РФ открыли центр передовых технологий агропрома

АСТАНА, 2 апреля. /ТАСС/. Казахстанско-российский центр передовых технологий в агропромышленном комплексе открылся в республике. Проект реализован Национальной академией наук при президенте Казахстана и Российской академией наук (РАН), он займется цифровизацией отрасли, совместными исследованиями в области селекции и технологий переработки сельхозкультур.
Как сообщили в посольстве РФ в Казахстане, российскую делегацию на церемонии открытия возглавил заместитель президента РАН, академик Петр Чекмарев. Казахстанскую сторону представил глава Национальной академии наук при президенте Ахылбек Куришбаев. «В работе центра будут принимать участие российские вузы. В России свыше 50 аграрных вузов, они работают во всех регионах страны и занимаются развитием науки. Много казахстанских ребят учатся в России, так же как и российские студенты — в казахстанских вузах. Казахстанские аспиранты занимаются научной работой под руководством российских ученых, и работа по обмену аспирантами будет обязательно проводиться в дальнейшем», — приводятся в сообщении слова Чекмарева.
По данным Национальной академии наук при президенте Казахстана, проект создания центра реализован в рамках выполнения поручений президента республики Касым-Жомарта Токаева. «Центр передовых технологий будет работать в тесном сотрудничестве с ведущими российскими и казахстанскими научно-исследовательскими институтами и обеспечит платформу для обмена опытом, разработки инновационных решений и внедрения высокотехнологичных подходов в сельское хозяйство», — отмечается в сообщении академии наук республики.
Также центр «придаст импульс для создания новых стартапов передовых технологий в агротехнологической отрасли», что даст возможность укрепить научный потенциал двух государств. В пресс-службе академии отметили, что у центра будет четыре основных направления работы, в том числе развитие совместных научных исследований по геномной селекции сельхозкультур, создание новых сортов, устойчивых к изменениям климата и болезням. Вторым направлением станет цифровизация агропромышленного комплекса для повышения эффективности отрасли, третьим — исследования методов сокращения воздействий на почвы и экономии ресурсов. Четвертым направлением станет развитие технологий переработки сельхозкультур «с целью создания новых видов переработанных продуктов с высокой добавленной стоимостью, включая пищевые добавки, органические и функциональные продукты питания, а также биопродукты, такие как биопластики и биогаз».