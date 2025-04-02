Академии наук Казахстана и РФ открыли центр передовых технологий агропрома

Также центр «придаст импульс для создания новых стартапов передовых технологий в агротехнологической отрасли», что даст возможность укрепить научный потенциал двух государств. В пресс-службе академии отметили, что у центра будет четыре основных направления работы, в том числе развитие совместных научных исследований по геномной селекции сельхозкультур, создание новых сортов, устойчивых к изменениям климата и болезням. Вторым направлением станет цифровизация агропромышленного комплекса для повышения эффективности отрасли, третьим — исследования методов сокращения воздействий на почвы и экономии ресурсов. Четвертым направлением станет развитие технологий переработки сельхозкультур «с целью создания новых видов переработанных продуктов с высокой добавленной стоимостью, включая пищевые добавки, органические и функциональные продукты питания, а также биопродукты, такие как биопластики и биогаз».